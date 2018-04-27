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В Холуе художники расписали лодки и весла

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В Холуе художники расписали лодки и весла
27.04.2018, 14:04
333 0
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В Холуе художники расписали лодки и весла

В Холуе начали возрождать древнюю традицию села – расписывать лодки и весла, использующиеся во время весеннего разлива реки Теза.

Село Холуй известно с XVI века как один из центров иконописи и традиционной лаковой миниатюры. Согласно архивным документам (рукопись 1867 года) «у каждого холуйского жителя есть небольшой челнок, по местному выражению - «усик». Весной слобода Холуй залита водами, как будто во время великого потопа. От такого наводнения в каждую весну холуйские жители получили название фараонов. Все они странствуют в красивых челноках и, управляя размалеванными веслами, у кого написаны рыбы, дельфины, ландшафты, и из красоты природы – нимфы, сильфиды и прочие…».

Сегодня, 27 апреля, молодые художники и дизайнеры приступили к росписи лодок и весел. Завтра расписанные по традиционным русским мотивам лодки будут спущены на воду. Цель культурно-просветительской акции – возрождение и сохранение традиций, повышение туристической привлекательности Ивановской региона.

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