«Студенческая весна - 2018» завершилась в Иванове гала-концертом

26 апреля в концертном зале Ивановского химико-технологического университета состоялся гала-концерт регионального фестиваля «Студенческая весна – 2018».

В течение двух недель студенты ивановских вузов участвовали в конкурсных концертах по номинациям, боролись за звание лучшего по танцевальному, музыкальному и театральному направлениям. Кроме того, участникам была предоставлена возможность проявить себя в оригинальном жанре, создании видеоматериала и в журналистике. На гала-концерте зрители увидели лучшие номера лауреатов фестиваля и обладателей Гран-при.

Звание лауреатов фестиваля различных степеней получили более 70 участников, среди которых представлены индивидуальные исполнители, дуэты и коллективы. Дипломами были отмечены концертные программы Ивановского политехнического университета, Шуйского филиала ИвГУ и ИГХТУ.

Победы в номинации "Лучший концерт высшего учебного заведения" и Гран-при фестиваля удостоен Ивановский государственный химико-технологический университет.

Победители войдут в состав команды Ивановской области, которая представит наш регион на Всероссийском фестивале студенческого творчества «Российская студенческая весна». Он пройдет в Ставрополе с 15 по 19 мая.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново