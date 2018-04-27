Коммунисты хотят установить над зданием кинешемской мэрии копию Знамени Победы

В преддверии празднования Дня Победы первый секретарь Кинешемского горкома КПРФ Ивановской области Владимир Любимов обратился к главе Кинешмы Александру Пахолкову с просьбой установить копию Знамени Победы над зданием мэрии.
«Прошу вас, на основании решения Кинешемской городской думы №84/829 «Об использовании копии Знамени Победы в городском округе Кинешма», дать указания руководителям муниципальных учреждений разместить на флагштоках копию Знамени Победы. Также прошу разместить копию Знамени Победы на здании администрации», - говорится в обращении.
Несколько лет назад фракция КПРФ Кинешемской думы уже добивалась обязательного вывешивания копии Знамени Победы.