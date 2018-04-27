Названы новые Почетные граждане города Иваново

Высшая награда областного центра присвоена Валерию и Нине Родионовым. Отметим, что звание «Почетный гражданин города Иванова» присваивается один раз в год в канун Дня города. Кандидатуры претендентов рассматривались на заседании комиссии по наградам при главе города.

Общественными организациями и профессиональными сообществами было представлено 6 кандидатов на награждение. Все они, по мнению членов комиссии, уважаемые и узнаваемые в городе люди, достойные почетных званий. Тем не менее, после продолжительного обсуждения большинством голосов было принято решение о присуждении звания «Почетный гражданин города Иванова» народным художникам Российской Федерации Нине Павловне и Валерию Васильевичу Родионовым.

Нина и Валерий Родионовы - гордость нашего края, выдающиеся живописцы, известные не только в Ивановской области, но и далеко за ее пределами. Их совместные и персональные работы находятся более чем в 20 музеях страны, в частных коллекциях в России и за рубежом. Творческий и семейный союз Родионовых длился более 60 лет. За эти годы супруги создали уникальные полотна. К сожалению, в феврале этого года Нина Павловна ушла из жизни...

Решение городской комиссии по наградам теперь предстоит утвердить Ивановской городской Думе. Торжественное вручение наград состоится накануне Дня города.



На фото: Родионов В.В., Родионова Н.П., «В окно заглянула осень», 2011