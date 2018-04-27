Ивановка написала заявление в полицию, боясь быть убитой детским велосипедом

В полицию с заявлением обратилась 27-летняя жительница областного центра. Девушка сообщила, что у неё с бывшим мужем произошла ссора. Поздно вечером, находясь на кухне квартиры, между бывшими супругами произошёл конфликт. 36-летний мужчина угрожал расправой бывшей жене, при этом замахивался детским велосипедом. Заявительница угрозу восприняла реально и, испугавшись за свою жизнь и здоровье, обратилась в органы внутренних дел.

По факту случившегося полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.