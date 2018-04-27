Ивановская студия представила лучший в России спектакль о Холокосте

Спектакль «Память» студии «Детский остров» стал победителем Всероссийского театрального фестиваля-конкурса «Память народа», посвященного теме Холокоста. Смотр состоялся 25 апреля в конференц-зале МГИМО. Спектакль, представленный ивановцами, получил большинство голосов жюри, а юные артисты награждены поездкой в Израиль.

В основу сюжета постановки положены зарисовки из жизни простых людей, представителей еврейского народа: сапожника с сыном, девочки и ее младшего брата-скрипача, их соседей.

«Наш спектакль задевает сокровенные струны человеческой души, и это не зависит от национальности человека», – рассказывают начинающие актеры.

По их мнению, трагедия Холокоста – это часть всемирной истории, «урок для всего человечества, наглядное предостережение будущим поколениям – такое не должно повториться».

Конкурс был организован Молодежным парламентом при Государственной Думе и Евроазиатским еврейским конгрессом. Он проводился в два этапа. В первом участвовали 19 театральных коллективов из различных регионов страны. К всероссийскому этапу были допущены коллективы из Ивановской, Орловской, Нижегородской областей, Еврейского автономного округа и Республики Татарстан. При оценке их выступлений учитывались режиссура, музыкальное оформление, работа со словом, костюмы и декорации.

Театральная студия «Детский остров» создана и на протяжении 9 лет успешно работает при Ивановском специальном (коррекционном) детском доме «Радуга». Учреждением разработана авторская программа «Детский дом – театр». Студия активно гастролирует по Ивановской области, выступает на различных площадках. Коллектив неоднократно становился лауреатом и призером областных, всероссийских, международных и конкурсов.

Фото: Ивановская областная дума