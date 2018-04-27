Очередной ивановский магазин пойман на торговле «левым» алкоголем

В областном центре установлен очередной факт незаконного оборота алкогольной продукции в магазине. На этом раз контрафактный алкоголь продавался в торговой точке на ул. Текстильщиков, 44Г.
В результате проверки была обнаружена водка без лицензии и документов, сопровождающих ее оборот. Маркировка, нанесенная на продукцию, содержит признаки подделки. Из оборота изъято 30 бутылок алкоголя, в том числе водка «Самсонов» и «Застолье». Документы (чеки) с наличием штрихового кода (QR-кода) о факте фиксации информации о розничной продаже алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе не выдавались. Журнал учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на объекте торговли отсутствует.
На данный момент проводится проверка.