Лента новостей

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В День Победы инвалидов и участников войны ивановские таксисты будут возить бесплатно

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Туристов с первого теплохода в Кинешме встретят хлебом-солью

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Очередной ивановский магазин пойман на торговле «левым» алкоголем

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Ивановская студия представила лучший в России спектакль о Холокосте

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Ивановка написала заявление в полицию, боясь быть убитой детским велосипедом

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Названы новые Почетные граждане города Иваново

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В Ивановской области проводится проверка по факту смерти пациента в машине скорой помощи

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В Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты

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Коммунисты хотят установить над зданием кинешемской мэрии копию Знамени Победы

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В майские праздники воздух в Ивановской области прогреется до 25 градусов и выше

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Областные чиновники выйдут на экосубботник в Иванове

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В Иванове пройдет турнир по танцевальному спорту на Кубок губернатора

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«Студенческая весна - 2018» завершилась в Иванове гала-концертом

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Воскресенский на встрече с жителями: "Я без вас не справлюсь"

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В Холуе художники расписали лодки и весла

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В Иванове прошел фестиваль театров мод

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Пассажиров ивановской «Ласточки» проверили на наличие долгов

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Плёс вернул в собственность Варваринский пляж и гостиничный комплекс «Мотель»

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В Иванове приводят в порядок спортплощадки

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В Гаврилово-Посадском районе планируют создать крупнейшее сельскохозяйственное предприятие

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От трассы Иваново-Ярославль до новоталицкого кладбища закроют автодвижение

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В Лежневе откроют 14 новых памятников воинам-красноармейцам

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В ИвГУ открываются бесплатные курсы для предпринимателей

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Ивановскую область посетит глава МЧС России

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Момент ДТП с перевернувшейся на ивановском перекрестке машиной попал на видео

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Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие дни

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Средний чек в ивановских ресторанах вырос

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В Ивановском доме национальностей пройдет праздник киргизской культуры

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Работы мастеров Ивановской области представили на выставке в Венгрии

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Самая многочисленная команда в соревнованиях по сбору мусора в Иванове получит приз

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 27 апреля

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Ивановская команда впервые вышла в финал Чемпионата России по интеллектуальным играм среди школьников

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В Иванове прошел городской смотр-конкурс строя и песни

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Станиславу Воскресенскому предложили создать в регионе школу-интернат для одаренных детей

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Берегись автомобиля по-ивановски, секреты азербайджанской кухни и откуда такие долги у «Ивгортеплоэнерго»

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Точечная застройка на улице Ташкентской в Иванове не удалась

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Кинешма готовится к приему первых туристов

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В ивановском зоопарке в семействе даурских журавлей пополнение

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В Иванове школьник, играя на сцене Отелло, проткнул себя ножом

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В Иванове машина перевернулась, проезжая перекресток на красный

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Ивановский зоопарк будет работать без выходных

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Ивановцы почтили память жертв радиационных катастроф

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Полицейская погоня в Иванове за автомобилем с цыганами попала на видео

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Царский крестный ход проходит через Ивановскую область

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Станиславу Воскресенскому предложили выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора

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9 Мая в Иванове: план праздничных мероприятий

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В Иванове пройдет фестиваль театров мод «Весенний калейдоскоп»

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Глава Иванова Владимир Шарыпов отчитался о работе за год

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Главный корпус ИвГУ эвакуировали

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«Ночь в филармонии» предоставит ивановцам возможность спеть со звездой