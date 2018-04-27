В День Победы инвалидов и участников войны ивановские таксисты будут возить бесплатно

Об акции по перевозке в День Победы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, их сопровождающих, сообщили руководители ивановских служб заказа такси.
9 мая пассажиры указанных категорий могут обращаться по телефонам:
• Службы заказа «Такси 42 - Иваново» (424242, 417555, 0562, 204204, 555555, 500500, 333333, 410141, 423042)
• Ассоциации Профессиональных Перевозчиков Ивановской области (28-44-28)
Возить бесплатно таксисты будут с 09.00 до 15.00. И не только к местам захоронений, но и по городу.