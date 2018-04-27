Осужденный за покушение на мошенничество сотрудник облдумы продолжает работать и пытается обжаловать приговор

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Все-таки, кажется, есть и у Фемиды свои любимчики. Когда даже повязка не спасает от пристрастности. Иначе просто не объяснить счастливый судебный финал одного уголовного дела. Пусть он даже и промежуточный.

Это история о Михаиле Калиничеве, который успел поработать и в автохозяйстве правительства Ивановской области, и в автохозяйстве Ивановской областной думы. Год назад он был задержан полицией за получение отката от предпринимателя, который обслуживал парламентский автопарк. Калиничев грозил потерпевшему помешать с заключением контрактов, если тот не заплатит деньги. Предприниматель заплатил - 370 тысяч рублей.

Замначальника хозуправления думы потратить их не успел - задержали. В суд уголовное дело было передано с двумя статьями обвинения - покушение на мошенничество и взятка. Видимо, в ходе следствия были выявлены еще какие-то факты преступной деятельности. Однако в ходе судебного процесса взятку переквалифицировали на более мягкую статью - мошенничество, а потом вовсе это обвинение сняли. Из-за истечения срока давности. Остался лишь один эпизод - с покушением на мошенничество в крупном размере.

Откат мог бы быть признан взяткой, как в аналогичных уголовных делах в отношении любых других должностных лиц, но... следствие не смогло доказать, что замначальника автохозяйства действительно мог повлиять на заключение госконтракта с предпринимателем. Якобы со стороны Калиничева это была пустая угроза. Что, конечно, странно, ведь речь шла об обслуживании автопарка, за который он и отвечал.

Впрочем, везение на этом не закончилось. К нежной квалификации преступления добавился еще более нежный приговор. Штраф в 250 тысяч рублей. Вообще без какого-либо дополнительного наказания. То есть мошенник (а мошенником Калиничева суд признал) вполне может занимать любые должности на гос- или муниципальной службе. Тем более, если руководство благоволит. В общем, он как работал в областной думе, так и продолжает работать по сегодняшний день.

И что самое удивительное во всей этой истории. Михаила Калиничева не устроил вынесенный ему приговор. Он обжалует его - подал апелляцию. Похоже, очень уверен в том, что родился под счастливой звездой, или в том, что Фемида, хоть и беспристрастна, но знает о его сестре в судейской мантии.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» с Татьяной Прокопенко можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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Автор: Татьяна Прокопенко Все-таки, кажется, есть и у Фемиды свои любимчики. Когда даже повязка не спасает от пристрастности. Иначе просто не объяснить счастливый судебный финал одного уголо...
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