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Авиарейсы из Иванова в Москву и Санкт-Петербург будут выполняться до конца года

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Авиарейсы из Иванова в Москву и Санкт-Петербург будут выполняться до конца года
28.04.2018, 09:48
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Авиакомпания «РусЛайн» в текущем году продолжит полеты из Иванова в Москву и Санкт-Петербург, действующее соглашение с перевозчиком пролонгировано. Планируется два рейса в неделю в Москву и три - в Санкт-Петербург.

Как сообщил заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Зобнин, с перевозчиком достигнута договоренность на организацию пассажирских перевозок воздушным транспортом до конца 2018 года.

«Полеты будут осуществляться авиакомпанией «РусЛайн» 50 местными воздушными судами. Оба направления будут субсидироваться за счет средств регионального бюджета», – отметил зампред.

В Санкт-Петербург предполагается три рейса в неделю: в понедельник, среду и субботу; в Москву из Иванова самолеты будет летать два раза в неделю: в понедельник и пятницу.

В текущем году из аэропорта «Иваново» воздушное сообщение будет осуществляться в 5 направлениях. Кроме маршрутов в Москву и Санкт-Петербург запланированы рейсы в Сочи, Симферополь и Анапу. Авиарейсы в Сочи и Симферополь выполняет авиакомпания «Нордавиа» на самолетах Boeing 737-500, вместимостью 130 пассажиров. Рейсы в Сочи субсидируются в рамках софинансирования за счет средств федерального и регионального бюджетов, а полеты в Анапу получат субсидию из регионального бюджета.

Напомним, что авиакомпания «РусЛайн» сменила аэропорт базирования в Москве. С 21 марта текущего года рейсы, выполняющиеся из аэропорта Домодедово, переведены во Внуково.

Продажа билетов на рейсы уже открыта. Билеты можно купить ежедневно в авиакассах и на сайте аэропорта «Иваново», а также в кассах, расположенных в торговых центрах и на автовокзале г. Иваново. Кроме того, билеты можно приобрести на сайте перевозчика.

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