Ивановцам вручили уже более тысячи георгиевских ленточек

В областном центре продолжается ежегодная патриотическая акция «Георгиевская ленточка». В преддверии 9 мая добровольцы из городского волонтерского центра раздают на улицах Иванова символы Победы.
Как сообщили в комитете молодежной политики, физической культуры и спорта, с начала акции, которая стартовала 24 апреля, ивановцам вручили уже более 1000 георгиевских ленточек.
Напомним, акция «Георгиевская ленточка» будет проводиться в Иванове ежедневно в будние дни с 16.00 до 17.00 на площади Пушкина, площади Победы и площади Революции. Всего волонтеры Победы планируют раздать не менее 4 тысяч символов Великой Победы.