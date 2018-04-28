В Иванове пресечен криминальный бизнес по продаже поддельного алкоголя и табака

В областном центре полиция пресекла деятельность группы лиц, занимавшихся реализацией фальсифицированной алкогольной и табачной продукции различных наименований отечественного и импортного производства.

Установлено, что к торговле «левым» спиртным и табаком причастны три жителя Ивановской области. 44-летний житель Шуи являлся организатором криминального бизнеса. Злоумышленники реализовывали фальсифицированную спиртосодержащую продукцию в двух торговых точках, одна из которых была оборудована в автомобиле.

Оперативники провели контрольные закупки алкогольной продукции. После того, как факт реализации винно-водочных изделий был задокументирован, сотрудники полиции провели осмотр торговых помещений и складского помещения, расположенного в гаражном кооперативе.

В результате из незаконного оборота полицейскими изъято 1925 бутылок поддельного алкоголя и 1200 единиц табачной продукции, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. Возбуждено уголовное дело.

Организатор продажи фальсифицированной алкогольной и табачной продукции задержан и помещен в изолятор временного содержания. В отношении остальных участников преступной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: УМВД