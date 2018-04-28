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В Иванове возбуждено уголовное дело по мошенничеству на 134,5 миллиона рублей

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В Иванове возбуждено уголовное дело по мошенничеству на 134,5 миллиона рублей
Подозреваемые пытались обмануть крупную строительную фирму и арбитражный суд 
28.04.2018, 11:39
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Строительство нового многоквартирного дома на Профсоюзной (рядом с Шереметев парк отелем) было заморожено после кризиса 2008 года. 

В октябре 2016 года застройщика «Альфастрой» (а по сути – право на строительство дома) приобрела  фирма «Славянский дом», после чего на месте долгостроя началось возведение жилого комплекса «Шереметевская миля».

Однако через 3 месяца после регистрации этой сделки от ООО «СК Профстрой» в «Славянский дом» пожаловали гости и потребовали вернуть долг «Альфастроя» с пенями в размере 134,5 млн.руб. (из них сам долг – 64,6 млн.)

В начавшемся суде вскрылись удивительные подробности, которые опровергали законность требований "СК Профстрой" - экспертиза документа показала, что это была фальшивка, а один из подписантов признал, что ставил свою подпись не в 2011 году, а в 2017 по просьбе директора Сергея Суслова. 

Все эти факты привели к возбуждению в марте 2018 года уголовного дела по статье «покушение на мошенничество». Следствие предполагает, что Суслов решил обмануть и владельца «Славянского дома» Сергея Звонова, и арбитражный суд, изготовив фальшивый документ с целью хищения у «Славянского дома» 134 миллионов рублей. 

Попытка "увести" десятки миллионов рублей не увенчалась успехом и стройка на Профсоюзной продолжается по графику.

Подробнее об этой истории можно прочитать ЗДЕСЬ.
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