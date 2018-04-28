В Иванове обнаружили склад с санкционной продукцией

Ивановская транспортная прокуратура совместно с Управлением Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям провела проверку соблюдения законодательства при обороте товаров, подпадающих под действие специальных экономических мер. В результате были выявлены нарушения.
Установлено, что на территории склада ООО «Место» хранились и продавались запрещенные к реализации в России сыры из Финляндии. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Санкционная продукция изъята.