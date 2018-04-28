Кинжал, которым ивановский школьник ранил себя, исполняя роль Отелло, был не бутафорский

Как мы сообщали ранее, 23 апреля 2018 года во время «Шекспировских чтений» в ИвГУ 16-летний ивановский школьник, исполняя роль Отелло в спектакле, ранил себя кинжалом. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области, кинжал не являлся бутафорским и был использован в качестве реквизита по инициативе учительницы подростка, которая принесла кинжал из дома.

Школьник был незамедлительно госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время состояние подростка оценивается как тяжелое, однако угрозы его жизни нет.

По уголовному делу проводятся следственные действия.