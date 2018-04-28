В Иванове высадили аллею Добра

Сегодня, 28 апреля, участники клуба для людей с ограниченными возможностями здоровья «Открытое сердце» при поддержке ивановской администрации провели экологическую акцию. В молодежном сквере у городского Центра культуры и отдыха они посадили 25 деревьев.

Саженцы лип для посадки безвозмездно предоставил областному центре частный садовод. Теперь этот подарок городу превратился в аллею Добра – именно так решили назвать территорию, где высажены деревья, участники клуба.

Клуб «Открытое сердце» объединяет несколько десятков молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Регулярно занимаясь в клубе, они не только общаются между собой, но и посещают творческие занятия, в числе которых танцы, музыка, изобразительное искусство и вокал.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново