Связаться с нами
8 (4932) 58-77-77

В лесах Ивановской области введен особый противопожарный режим

Что разрешено и что запрещено делать гражданам
Лента новостей
28.04.2018, 14:46
3 0
Осужденных колонии №10 лечат и исправляют сказками
28.04.2018, 14:36
59 0
В Шуе отопительный сезон завершится 3 мая
28.04.2018, 14:24
201 0
Ивановский мэр на общегородском субботнике: видео
28.04.2018, 13:47
247 0
В праздничные дни в регионе будет поддерживаться наиболее надежная схема электроснабжения
28.04.2018, 13:25
243 0
В регионе открыта навигация для маломерных судов
28.04.2018, 13:18
458 2
Ивановцы просят мэра воздвигнуть крест у родника Иоанна Крестителя
28.04.2018, 12:55
506 0
В лесах Ивановской области введен особый противопожарный режим
28.04.2018, 12:47
505 0
Ивановский «Текстильщик» сыграет самый важный матч
28.04.2018, 12:35
649 0
В Иванове высадили аллею Добра
28.04.2018, 12:09
1357 0
Кинжал, которым ивановский школьник ранил себя, исполняя роль Отелло, был не бутафорский
28.04.2018, 11:53
1181 6
В Иванове обнаружили склад с санкционной продукцией
28.04.2018, 11:39
1316 0
В Иванове возбуждено уголовное дело по мошенничеству на 134,5 миллиона рублей
28.04.2018, 11:33
932 0
Ивановский студент стал победителем национального чемпионата WorldSkills Russia
28.04.2018, 11:08
1386 2
В Ивановской области автомобилистка протаранила на рынке торговый павильон
28.04.2018, 10:59
1798 0
В Иванове пресечен криминальный бизнес по продаже поддельного алкоголя и табака
28.04.2018, 10:30
1145 1
Отопительный сезон в Кинешме завершится 1 мая
28.04.2018, 10:22
509 0
Ивановцам вручили уже более тысячи георгиевских ленточек
28.04.2018, 10:10
631 0
Ивановских родителей научат не терять детей
28.04.2018, 09:54
514 0
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 28 апреля
28.04.2018, 09:48
717 0
Авиарейсы из Иванова в Москву и Санкт-Петербург будут выполняться до конца года
27.04.2018, 21:12
2155 3
Осужденный за покушение на мошенничество сотрудник облдумы продолжает работать и пытается обжаловать приговор
27.04.2018, 20:28
3468 4
Глава МЧС России передумал приезжать в Ивановскую область
27.04.2018, 19:10
2056 0
В День Победы инвалидов и участников войны ивановские таксисты будут возить бесплатно
27.04.2018, 17:58
1374 0
Туристов с первого теплохода в Кинешме встретят хлебом-солью
27.04.2018, 17:39
1744 0
Очередной ивановский магазин пойман на торговле «левым» алкоголем
27.04.2018, 17:10
1448 0
Ивановская студия представила лучший в России спектакль о Холокосте
27.04.2018, 16:55
2223 2
Ивановка написала заявление в полицию, боясь быть убитой детским велосипедом
27.04.2018, 16:24
3641 0
Названы новые Почетные граждане города Иваново
27.04.2018, 16:17
3591 0
В Ивановской области проводится проверка по факту смерти пациента в машине скорой помощи
27.04.2018, 15:57
2297 0
В Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты
27.04.2018, 15:47
1323 2
Коммунисты хотят установить над зданием кинешемской мэрии копию Знамени Победы
27.04.2018, 15:41
2928 2
В майские праздники воздух в Ивановской области прогреется до 25 градусов и выше
27.04.2018, 15:32
2211 0
Областные чиновники выйдут на экосубботник в Иванове
27.04.2018, 14:58
1012 0
В Иванове пройдет турнир по танцевальному спорту на Кубок губернатора
27.04.2018, 14:37
1072 0
«Студенческая весна - 2018» завершилась в Иванове гала-концертом
27.04.2018, 14:15
3192 15
Воскресенский на встрече с жителями: "Я без вас не справлюсь"
27.04.2018, 14:04
2484 1
В Холуе художники расписали лодки и весла
27.04.2018, 13:54
1147 0
В Иванове прошел фестиваль театров мод
27.04.2018, 13:19
4009 11
Пассажиров ивановской «Ласточки» проверили на наличие долгов
27.04.2018, 13:09
3707 0
Плёс вернул в собственность Варваринский пляж и гостиничный комплекс «Мотель»
27.04.2018, 12:56
1930 0
В Иванове приводят в порядок спортплощадки
27.04.2018, 12:33
1695 8
В Гаврилово-Посадском районе планируют создать крупнейшее сельскохозяйственное предприятие
27.04.2018, 12:21
2633 0
От трассы Иваново-Ярославль до новоталицкого кладбища закроют автодвижение
27.04.2018, 12:03
1712 0
В Лежневе откроют 14 новых памятников воинам-красноармейцам
27.04.2018, 11:50
1233 0
В ИвГУ открываются бесплатные курсы для предпринимателей
27.04.2018, 11:34
1960 0
Ивановскую область посетит глава МЧС России
27.04.2018, 11:24
4046 1
Момент ДТП с перевернувшейся на ивановском перекрестке машиной попал на видео
27.04.2018, 10:56
3002 0
Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие дни
27.04.2018, 10:49
2436 2
Средний чек в ивановских ресторанах вырос
27.04.2018, 10:34
1561 0
В Ивановском доме национальностей пройдет праздник киргизской культуры
В лесах Ивановской области введен особый противопожарный режим
Что разрешено и что запрещено делать гражданам
28.04.2018, 12:55
507 0

С 28 апреля в лесах на территории региона установлен особый противопожарный режим. Об этом сообщил председатель комитета Ивановской области по лесному хозяйству Михаил Яковлев. Соответствующий указ подписан врио губернатора Станиславом Воскресенским.

Глава лесного ведомства напомнил о правилах поведения в лесных массивах и на прилегающих к ним территориях в преддверии майских праздников.

«В лесных массивах и парковых зонах находиться не запрещается, но нужно помнить о правилах и нормах пожарной безопасности в лесах. Возгорание сухой травы может произойти даже в низкие температуры, сопровождающиеся осадками. На сегодняшний день класс пожароопасности – не высокий», – рассказал Михаил Яковлев.

В ГУ МЧС сообщили, что уже выезжали на тушение возгораний травы более 450 раз. Бригады сработали оперативно, не допустив перехода огня в лес.

В соответствии с особым режимом, в частности, вводится ограничение на пребывание в лесах граждан и въезд транспортных средств. Под запрет попадает разведение костров, проведение пожароопасных работ и работ с использованием открытого огня.

«Нарушение правил пожарной безопасности, совершенных в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей», – сообщил Михаил Яковлев.

В период действия особого противопожарного режима профильное ведомство усиливает меры безопасности. Все силы и средства тушения лесных пожаров переведены в режим повышенной готовности. Так, организовано ежедневное патрулирование лесных участков мобильными группами, осуществляется постоянный мониторинг земель с торфяными залежами, в круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба.

Арендаторы лесных участков также обеспечивают полную готовность сил и средств пожаротушения и организуют патрулирование арендованных лесных участков.

Напоминаем, в случае обнаружения лесного пожара нужно незамедлительно позвонить в диспетчерскую службу комитета Ивановской области по лесному хозяйству – 8 (4932) 41-39-52 или на прямую линию лесной охраны – 8(800) 100-94-00 (звонок бесплатный). Прием сообщений осуществляется в круглосуточном режиме.

Написать авторам
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Следующая новость
Контакты
Соцсети
Реклама
Информация
Подпишитесь на нашу рассылку новостей и будьте в курсе самых последних событий нашего региона
Я хочу получать уведомления
© ООО "ТРК БАРС" 2000-2018
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Создание сайта -
8 (4932) 58-77-77
Написать в редакцию
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить новость
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить свое видео
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Вход в личный кабинет
Регистрация
Согласен на обработку моих персональных данных
Поиск по сайту
Восстановить пароль

Если вы забыли пароль, E-Mail.
Контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.




На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения регистрации. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации
Обратный звонок
Согласен на обработку моих персональных данных
Написать комментарий
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Написать авторам
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Ваше сообщение успешно отправлено.
Предложить тему
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения подписки. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации