В лесах Ивановской области введен особый противопожарный режим

С 28 апреля в лесах на территории региона установлен особый противопожарный режим. Об этом сообщил председатель комитета Ивановской области по лесному хозяйству Михаил Яковлев. Соответствующий указ подписан врио губернатора Станиславом Воскресенским.

Глава лесного ведомства напомнил о правилах поведения в лесных массивах и на прилегающих к ним территориях в преддверии майских праздников.

«В лесных массивах и парковых зонах находиться не запрещается, но нужно помнить о правилах и нормах пожарной безопасности в лесах. Возгорание сухой травы может произойти даже в низкие температуры, сопровождающиеся осадками. На сегодняшний день класс пожароопасности – не высокий», – рассказал Михаил Яковлев.

В ГУ МЧС сообщили, что уже выезжали на тушение возгораний травы более 450 раз. Бригады сработали оперативно, не допустив перехода огня в лес.

В соответствии с особым режимом, в частности, вводится ограничение на пребывание в лесах граждан и въезд транспортных средств. Под запрет попадает разведение костров, проведение пожароопасных работ и работ с использованием открытого огня.

«Нарушение правил пожарной безопасности, совершенных в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей», – сообщил Михаил Яковлев.

В период действия особого противопожарного режима профильное ведомство усиливает меры безопасности. Все силы и средства тушения лесных пожаров переведены в режим повышенной готовности. Так, организовано ежедневное патрулирование лесных участков мобильными группами, осуществляется постоянный мониторинг земель с торфяными залежами, в круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба.

Арендаторы лесных участков также обеспечивают полную готовность сил и средств пожаротушения и организуют патрулирование арендованных лесных участков.

Напоминаем, в случае обнаружения лесного пожара нужно незамедлительно позвонить в диспетчерскую службу комитета Ивановской области по лесному хозяйству – 8 (4932) 41-39-52 или на прямую линию лесной охраны – 8(800) 100-94-00 (звонок бесплатный). Прием сообщений осуществляется в круглосуточном режиме.