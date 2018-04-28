Ивановцы просят мэра воздвигнуть крест у родника Иоанна Крестителя

Жители частного сектора провели субботник около родника Иоанна Крестителя.

Ключик в овраге на улице Проездной начал бить в 50-е годы ХХ века, когда рядом построили ветку железной дороги. Родники здесь и раньше появлялись, а потом исчезали. Но этот источник, получивший от местных имя в честь Иоанна Крестителя, уже долгие годы обеспечивает водой жителей соседнего частного сектора. За водой сюда приезжают и из других районов областного центра. Старожилы рассказывают, что здесь когда-то была деревня Дмитриево, которая упоминается в исторических документах с XVII века. В ее центре стояла поклонная часовня, разрушенная в 1920 году.

Сегодня инициативные ивановцы хотят вновь установить здесь православный объект поклонения. Рядом с ключиком они предлагают воздвигнуть крест.

«Мы обращались с этой идеей к главе города Иваново Владимиру Шарыпову. Он благожелательно отнесся к нашей инициативе и обещал оказать поддержку», - рассказала жительница Иванова Ирина Назаретская.

Кроме того, местные попросили высадить вдоль дорожки деревья и кустарники и установить лестницу, чтобы людям было удобнее спускаться к источнику, особенно в зимнее время.

Первым делом по предложению мэра жители вышли на субботник по уборке территории. Работы оказалось много – несколько лет в овраг сваливали мусор. К жителям присоединился заместитель главы администрации города Виктор Казанцев. Он помогал ликвидировать навал старых стволов и тяжелых веток, вместе с местными сгребал мусор.

«Мы рассмотрим предложение жителей по благоустройству объекта. В зимний период здесь дорога обледеневает, будем обсуждать возможность установить лестницу», - сообщил Виктор Казанцев.

Однако самое главное – чтобы качество воды из источника соответствовало всем санитарным требованиям, добавил заместитель мэра.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново