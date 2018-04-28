В праздничные дни в регионе будет поддерживаться наиболее надежная схема электроснабжения

В период с 29 апреля по 2 мая и 9 мая специалисты «Ивэнерго» будут работать в усиленном режиме, обеспечивая круглосуточный контроль над работой энергосистемы.

Для бесперебойного электроснабжения потребителей приняты все необходимые меры. Организовано дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов и руководителей.

«Во избежание случаев отключения потребителей в праздничные дни будет поддерживаться наиболее надежная схема электроснабжения: приостановлены все виды работ на действующем оборудовании электросетевых объектов, кроме восстановительных работ, для проведения которых подготовлены высокопроходимая техника, инструменты, материалы и средства защиты», - говорится в сообщении «Ивэнерго».

Заблаговременно, накануне праздников, в целях предупреждения ситуаций обесточивания потребителей специалисты энергокомпаний проверили техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников системы электроснабжения (РИСЭ). Кроме того, были приняты дополнительные меры по усилению пожарной безопасности, выполнена проверка противопожарного состояния производственных и бытовых помещений, вспомогательных и подсобных зданий и сооружений, передвижных ремонтных мастерских и бригадных машин.

Контакт-центры энергокомпаний готовы в круглосуточном режиме принимать звонки от граждан по бесплатным прямым номерам:

МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), а также по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.