Осужденных колонии №10 лечат и исправляют сказками

В индивидуальной и групповой работе с осужденными, имеющими различного рода зависимости, психологи исправительной колонии №10 (п. Бородино Гаврилово-Посадского района) используют необычные методы работы. Один из таких методов – сказкотерапия, сообщает пресс-служба УФСИН России по ивановской области. Такой метод используют, чтобы помочь осужденным осознать наличие у себя данной проблемы, убедить, что отказаться от пагубных пристрастий не только нужно, но и возможно, и главное - мотивировать к созданию новой жизненной программы.

«Сказкотерапия выбрана не случайно, - отмечает психолог Наталия Задворнова. - Этот метод вызывает большой интерес у осужденных, они активно включаются в работу, в обсуждение сюжета произведения, анализируют происходящее, проводят аналогии со своим жизненным опытом. С помощью сказкотерапии можно расширить их взгляд на мир, помочь найти новые пути решения проблем. На примере главного героя сказки осужденные осознают, что действуют по деструктивной схеме, и приходят к выводу – необходимо менять свою жизнь».