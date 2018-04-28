Осужденных колонии №10 лечат и исправляют сказками

В индивидуальной и групповой работе с осужденными, имеющими различного рода зависимости, психологи исправительной колонии №10 (п. Бородино Гаврилово-Посадского района) используют необычные методы работы. Один из таких методов – сказкотерапия, сообщает пресс-служба УФСИН России по ивановской области. Такой метод используют, чтобы помочь осужденным осознать наличие у себя данной проблемы, убедить, что отказаться от пагубных пристрастий не только нужно, но и возможно, и главное - мотивировать к созданию новой жизненной программы.