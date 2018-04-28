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Расписанные в Холуе лодки спустили на воду

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Расписанные в Холуе лодки спустили на воду
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Расписанные в Холуе лодки спустили на воду

По инициативе молодых художников и дизайнеров в селе Холуй возродили древнюю традицию – расписывать лодки и весла, использующиеся во время весеннего разлива реки Теза. Специальное событие проходило в течение двух дней и завершилось 28 апреля.

В этом году молодые дизайнеры и художники решили возродить древнюю традицию и рассказать о ней жителям и гостям Ивановской области.

«Мы надеемся, что наша инициатива по росписи лодочек соединит многовековую культуру с сегодняшним днём и станет новой традицией для художников, местных жителей и приезжающих туристов. Роспись лодок и вёсел – отсыл к нескольким видам художественного промысла этой местности: и к традиционной лаковой миниатюре, и к корабельной резьбе, и к иконописи. А их запуск на реку – это весёлое представление для детей и взрослых, в котором каждый может принять участие», – отметила организатор акции, театральный и книжный художник, преподаватель Московского академического художественного училища Вера Ахмеджанова.

Инициативу молодых людей поддержали местные художники и районные власти. 27 апреля участники мероприятия расписали лодки и весла, а 28 апреля расписанные по традиционным русским мотивам лодки спустили на воду.

Всего художники из Москвы, Иванова и Южи расписали четыре лодки и вёсла к ним. В работах мастеров - образы ангела, жар-птицы, юноши и девушки. Каждая роспись отражает традиционные холуйские элементы. Художники отмечают, что цель культурно-просветительской акции – возрождение и сохранение традиций, повышение туристической привлекательности ивановского региона.

Художники-активисты в рамках акции также ставили перед собой задачу популяризации народного промысла – холуйской лаковой миниатюры и иконописи. Сегодня местные мастера сохраняют традиции исконной живописи, однако последователей и учеников у них немного. Между тем, для развития уникального старинного искусства в Холуе есть все предпосылки. Сейчас в Холуе в художественном училище обучаются более 80 студентов. На Холуйской художественной фабрике лаковой миниатюры более восьмидесяти лет занимаются производством шкатулок, пластин, икон, иконостасов, украшений. На всех технологических этапах применяется только ручной труд, используются традиционные технологии.

В день акции художники провели мастер-классы по художественной росписи в старинной технике и рассказали гостям Холуя о секретах мастерства.

Кульминацией праздника стал спуск лодок на воду. Расписанные лодки и маленькие лодочки, принимавшие участие в конкурсе «Потешная флотилия», прошли вдоль набережной Тезы.

Фото: пресс-служба правительства Ивановской области

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