В Ивановской области осужденный наглотался гвоздей, чтобы попасть в нужную ему колонию

Инцидент произошел еще в прошлом году. Осужденный находился в ивановском следственном изоляторе №1, дожидаясь этапирования в кинешемскую колонию строго режима. Однако гражданин хотел попасть в колонию, находящуюся в Костромской области, где отбывали наказания его знакомые. Чтобы добиться перевода, осужденный ничего умнее не придумал, как наглотаться металлических гвоздей. Членовредителя, конечно, вылечили и этапировали в кинешемскую ИК-4. Теперь по решению суда мужчине придется возместить ущерб, причиненный затратами на его лечение, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.