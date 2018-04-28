В соревнованиях по сбору мусора в Иванове примут участие более 30 команд

33 команды зарегистрировались для участия в «Чистых Играх» - масштабных соревнованиях по сбору мусора. Среди них команды «Чистые сердца», «Охотники за чистотой», «Лесной клининг», ВИА «Грабля», «Армия чистоты», «Сталкеры», «Поколение добра» и т.д. Также участие в Играх примут молодежная общественная организация ИМКА, школа юного депутата, молодежь ОНФ. Мероприятие пройдет в воскресенье, 29 апреля, в ивановском парке «Харинка».

Помощь в организации мероприятия окажут региональный оператор по обращению с ТКО и Ассоциация предприятий в сфере обращения с отходами.

«Чистые Игры» – это федеральный проект, в рамках которого с 2014 года проводятся командные соревнования по сбору и сортировке мусора. За это время Игры прошли в 53 городах.

Регистрация команд в парке «Харинка» начнется в 12.00, а торжественное открытие игр назначено на 13.00. Затем по сигналу команды будут искать и собирать мусор. За набранный объем отходов начисляются баллы. Дополнительные очки можно получить за раздельный сбор и так называемые «артефакты» - необычные предметы, найденные во время игры, а также за выполнение дополнительных заданий. Игра продлится 2,5 часа.

Регоператор по обращению с ТКО предоставит организаторам 3 бункера для сбора мусора и вывезет их сразу же после субботника.