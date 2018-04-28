Ивановские студенты стали дипломантами Всероссийского конкурса молодых дизайнеров-художников

С февраля по март текущего года в Кирове был объявлен конкурс молодых дизайнеров-художников «Exlibris» среди студентов средних профессиональных учебных заведений на тему «Авторский экслибрис».

Конкурс проводился по номинациям: «Экслибрис в линогравюре», «Экслибрис в ксилографии», «Экслибрис в графических техниках», «Экслибрис в компьютерной графике».

От Ивановского художественного училища участие в конкурсе приняли студенты 3 курса отделения «Дизайн» - Арсений Девочкин, Анастасия Бурдакова, Лиана Мкртчян, Александр Гущин и Татьяна Сироткина.

По итогам конкурса Александру Гущину был вручен диплом «За соответствие образа техническим особенностям» в номинации «Экслибрис в графических техниках», а Сироткиной Татьяне - «За соответствие образа техническим особенностям» в номинации «Экслибрис в линогравюре». Студенты создавали работы под руководством заслуженного работника культуры РФ Константина Васильева.

Экслибрис – книжный знак, удостоверяющий владельца книги. Экслибрис наклеивается или проставляется печатью на левый форзац. Экслибрис, обозначенный на внешней стороне книги, называется суперэкслибрисом.