Сотрудники ивановской мэрии собрали на субботнике 500 мешков мусора

Первый в этом году общегородской субботник в Иванове собрал несколько тысяч человек. К нему присоединились общественные организации, ТОСы, промышленные предприятия и коммерческие структуры. В Иванове 28 апреля субботники по весенней уборке общественных территорий прошли на 85 объектах. Кроме того, начались работы по уборке придомовых территорий, организованные управляющими компаниями, которые продолжаться в течение майских праздников.

Глава города Владимир Шарыпов поблагодарил ивановцев, которые вышли на субботники.

«Это здорово, это нужно нашему городу, да и любому другому. Мы должны любить свой город и пытаться сделать его лучше, каждый на своем месте», - отметил мэр.

Сотрудники администрации областного центра по окончании рабочего дня вышли на уборку парка имени Степанова и прилегающих территорий – аллеи на улице Фролова, зеленой зоны в местечке Курьяново и береговой полосы Уводи за железнодорожным мостом. Участники субботника собирали только бытовой мусор.

«За пару часов сотрудники мэрии собрали 500 мешков мусора. Отходы жизнедеятельности отдыхающих в парке по объему превысили 30 кубометров», - сообщили в горадминистрации.

Фото: пресс-служба ивановской мэрии