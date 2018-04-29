Масштабный пожар в Приволжске
28 апреля в 22:34 в МЧС поступило сообщение о пожаре в Приволжске по ул. Станционный проезд - там располагался расселенный барак. Горение началось на 2-м этаже.
В результате пожара огнем повреждено здание барака на площади 400 кв.м.
Погибших и пострадавших нет.
Местные жители рассказывают, что бараки горят в Приволжске уже не в первый раз - их пытались поджечь еще 28 апреля.
- То что творилось сегодня ночью не передать словами, - рассказывают свидетели. - Горящие куски летели на близлежащие дома! Было очень страшно! Сухая трава вокруг тоже загоралась. Хорошо, что обошлось без жертв!
В администрации Приволжского района сообщают,
что пострадали близлежащие дома и "...предположительно поджог совершили несовершеннолетние подростки".
В связи с происшествием врип главы Приволжского района И.В.Мельникова провела экстренное заседание, на котором были выработаны алгоритмы действия по замене пострадавших окон соседнего жилого дома. Представители администрации выехали на место сгоревшего нежилого дома, провели визуальное обследование, встретились с жителями соседних домов.