Кинешма встретила первый туристический теплоход после 8-летнего перерыва

Кинешемская мэрия акцентирует внимание на том, что "...самое пристальное внимание уделил вопросу захода туристических теплоходов в Кинешму глава региона Станислав Воскресенский, который лично провел переговоры с рядом крупных туристических компаний".





Днем 29 апреля теплоход «Алдан» из Нижнего Новгорода первым пришвартовался к причальной стенке Кинешмы и доставил в город более 180 туристов.Гостей встречали лично глава города Александр Пахолков и многочисленные кинешемцы. Церемония сопровождалась духовой музыкой и ярким выступлением народного коллективов. Не обошлось без традиционного угощения гостей хлебом-солью. Разработаны 5 новых туристских маршрутов, владельцы ресторанов расширили меню, в ТЦ «Речной» открылся магазин художников и ремесленников области.В город 8 лет не заходили туристические суда. Вопрос удалось решить в 2017 году, когда причальное сооружение было передано в муниципальную собственность.