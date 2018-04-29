Ивановский «Текстильщик» одержал важнейшую победу в матче с московским «Велесом»

Сегодня, 29 апреля, ивановский "Текстильщик" провел одну из самых важных игр этой весны. На выезде команда противостояла московскому "Велесу". Важность этого матча заключалась в том, что для дальнейшего продолжения борьбы за медали Первенства России ивановской команде необходима была только победа.
В итоге «Текстильщик» решил задачу, одержав победу над «Велесом» со счетом 0:1. Победный гол забил вышедший на замену Александр Щаницин. Таким образом, «красно-черные» вернули себе третье место в турнирной таблице. Следующую игру «Текстильщик» проведет дома с ореховозуевским «Знаменем Труда». Матч состоится 4 мая, начало – в 18.30.
Видео: ФК «Текстильщик»