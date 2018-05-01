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1 мая в Иванове: что, где, когда. Ограничения транспорта

Лента новостей
01.05.2018, 10:00
1339 0
1 мая в Иванове: что, где, когда. Ограничения транспорта
30.04.2018, 09:45
3246 0
В Кинешме пьяная ссора закончилась убийством
29.04.2018, 19:45
7852 0
В Иванове сгорели два дома: погиб человек
29.04.2018, 18:49
6197 0
Ивановский «Текстильщик» одержал важнейшую победу в матче с московским «Велесом»
29.04.2018, 16:50
4005 5
Кинешма встретила первый туристический теплоход после 8-летнего перерыва
29.04.2018, 16:25
5995 5
Масштабный пожар в Приволжске
28.04.2018, 19:53
5289 15
Губернатор Ивановской области принял участие в переговорах с министром Японии
28.04.2018, 16:52
3454 6
Сотрудники ивановской мэрии собрали на субботнике 500 мешков мусора
28.04.2018, 16:43
6313 1
Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие дни
28.04.2018, 16:17
2337 0
Ивановские студенты стали дипломантами Всероссийского конкурса молодых дизайнеров-художников
28.04.2018, 16:06
1416 3
В соревнованиях по сбору мусора в Иванове примут участие более 30 команд
28.04.2018, 16:00
1492 0
В Ивановской области прокуратура потребовала снести 28 незаконно установленных лодочных гаражей
28.04.2018, 15:33
1636 0
В Ивановской области осужденный наглотался гвоздей, чтобы попасть в нужную ему колонию
28.04.2018, 15:21
1529 0
Расписанные в Холуе лодки спустили на воду
28.04.2018, 14:46
1183 0
Осужденных колонии №10 лечат и исправляют сказками
28.04.2018, 14:36
1050 3
В Шуе отопительный сезон завершится 3 мая
28.04.2018, 14:24
2149 3
Ивановский мэр на общегородском субботнике: видео
28.04.2018, 13:47
1776 0
В праздничные дни в регионе будет поддерживаться наиболее надежная схема электроснабжения
28.04.2018, 13:25
1072 0
В регионе открыта навигация для маломерных судов
28.04.2018, 13:18
1671 4
Ивановцы просят мэра воздвигнуть крест у родника Иоанна Крестителя
28.04.2018, 12:55
1477 0
В лесах Ивановской области введен особый противопожарный режим
28.04.2018, 12:47
1755 0
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28.04.2018, 12:35
1881 0
В Иванове высадили аллею Добра
28.04.2018, 12:09
3702 3
Кинжал, которым ивановский школьник ранил себя, исполняя роль Отелло, был не бутафорский
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3075 9
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28.04.2018, 11:39
4140 1
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2455 2
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28.04.2018, 11:08
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В Ивановской области автомобилистка протаранила на рынке торговый павильон
28.04.2018, 10:59
3901 2
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2552 1
Отопительный сезон в Кинешме завершится 1 мая
28.04.2018, 10:22
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1223 0
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1003 0
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1337 0
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1 мая в Иванове: что, где, когда. Ограничения транспорта
01.05.2018, 10:00
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10.00 – на площади Пушкина состоится митинг-концерт, посвященный празднику весны и труда (площадь Пушкина, д. 2).

10.45 – стартует легкоатлетический пробег «Красный рубин в Золотом кольце», посвященный 100-летию образования Иваново-Вознесенской губернии (проспект Ленина, д. 2. Центральные улицы города).

11.45 - 85-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Рабочий край», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (проспект Ленина, д. 2. Центральные улицы города).

12.00 – в парке им. Революции 1905 года состоится праздничный концерт «Праздник весны и труда».

13.00 – в парке «Харинка» начнутся народные гуляния «Праздник Весны, Любви и Радости», посвященные открытию летнего сезона.

13.00 - концертная программа, посвященная празднику 1 Мая «Весна в веснушках», начнется в парке им. В.Я. Степанова.

14.00 – на бульваре Кокуй будет дан старт праздничному велопробегу (пл. Кокуй, ул. Крутицкая, проспект Ленина, пл. Пушкина, проспект Ленина, ул. Карла Маркса, Шереметевский проспект, ул. 10 Августа, ул. Крутицкая, пл. Кокуй).

В центре Иванова будет ограничено движение всех видов транспорта.  

Ограничения вводятся:
с 6.00 до 15.00 часов по улице 10 Августа на участке от Шереметевского проспекта до улицы Крутицкой, по улице Крутицкой на участке от проспекта Ленина до улицы 10 Августа;
с 10.00 до 15.00 часов по маршруту легкоатлетического пробега и легкоатлетической эстафеты: проспект Ленина – улица Карла Маркса – Шереметевский проспект – площадь Революции, а также по улице Красной Армии на участке от улицы Варенцовой до проспекта Ленина и улице 10 Августа на участке от улицы Марии Рябининой до площади Революции.

Движение городского пассажирского транспорта будет организовано следующим образом:

Троллейбусные маршруты с 10.00 до 15.00 часов
№ 1, 9 - движение прекратить;
№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 – до площади Победы.
№ 5 – местечко Курьяново - площадь Пушкина; меланжевый комбинат - площадь Победы;
№ 10 – станция «Текстильный» - площадь Пушкина; областная больница - площадь Победы.

Троллейбусы маршрутов №№ 5 и №10 будут разворачиваться на площади Пушкина. Для этого организуется регулирование движения транспорта на перекрестке улицы Жарова и проспекта Ленина.

Автобусные маршруты с 10.00 до 15.00:
№ 1 - областная больница – площадь Победы; улица Станционная – местечко Пустошь Бор;
№ 2, 2А, 2Б - улица Маршала Василевского - улица 10 Августа; улица Станционная - местечко Минеево;
№ 3, 3А - улица Минская – улица Ермака; площадь Победы – улица Куконковых;
№ 7 - областная больница – улица 10 Августа; улица Станционная – местечко Пустошь Бор;
№ 8, 8А , 40, 43 - через площадь Победы, улицы Багаева и Кузнецова;
№ 10 – местечко Минеево – улица Станционная; улица Куконковых - площадь Победы;
№ 12, 12А, 13, 13А, 13Б, 33 – по маршруту до улицы 10 Августа;
№ 14 – местечко Авдотьино – улица Ермака; улица 10 Августа - меланжевый комбинат;
№ 15, 15А - через площадь Победы, улицы Багаева, Кузнецова и Жарова;
№ 15/4 – переулок Торфяной - площадь Победы; местечко Лесное – улица Спартака;
№ 17, 17А – местечко Харинка - улица Спартака;
№ 18 – улица Красных Зорь – площадь Пушкина; улица Спартака – улица Академическая;
№ 20, 20А - микрорайон Рождественский – площадь Победы;
№ 24 – местечко Лесное - улица Спартака; улица 10 Августа - местечко Харинка;
№ 25 - микрорайон Рождественский – улица 10 Августа;
№ 28 – Бакинский проезд – площадь Пушкина; улица Генерала Хлебникова - площадь Победы;
№ 29 - местечко Авдотьино – улица Ермака; 30-й микрорайон - площадь Победы;
№ 30, 30А, 30В - местечко Авдотьино – улица Станционная; улица 10 Августа - областная детская больница;
№ 30-Б – улица Профессиональная – площадь Победы; улица Станционная - местечко Авдотьино;
№ 31 – местечко Авдотьино – улица Ермака; микрорайон Рождественский – улица 10 Августа;
№ 32, 37 – улица 10 Августа - меланжевый комбинат;
№ 35 - улица Минская – улица Ермака; микрорайон Рождественский – улица 10 Августа;
№ 36, 36А - местечко Авдотьино – улица Ермака; местечко Курьяново – площадь Пушкина;
№ 38 – улица Боровая – улица Спартака; микрорайон Рождественский – площадь Победы;
№ 39, 39А - областная детская больница - улица 10 Августа; улица Станционная - местечко Минеево;
№ 44 – тупик Дальний - площадь Победы.

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