1 мая в Иванове: что, где, когда. Ограничения транспорта

10.00 – на площади Пушкина состоится митинг-концерт, посвященный празднику весны и труда (площадь Пушкина, д. 2).

10.45 – стартует легкоатлетический пробег «Красный рубин в Золотом кольце», посвященный 100-летию образования Иваново-Вознесенской губернии (проспект Ленина, д. 2. Центральные улицы города).

11.45 - 85-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Рабочий край», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (проспект Ленина, д. 2. Центральные улицы города).

12.00 – в парке им. Революции 1905 года состоится праздничный концерт «Праздник весны и труда».

13.00 – в парке «Харинка» начнутся народные гуляния «Праздник Весны, Любви и Радости», посвященные открытию летнего сезона.

13.00 - концертная программа, посвященная празднику 1 Мая «Весна в веснушках», начнется в парке им. В.Я. Степанова.

14.00 – на бульваре Кокуй будет дан старт праздничному велопробегу (пл. Кокуй, ул. Крутицкая, проспект Ленина, пл. Пушкина, проспект Ленина, ул. Карла Маркса, Шереметевский проспект, ул. 10 Августа, ул. Крутицкая, пл. Кокуй).

В центре Иванова будет ограничено движение всех видов транспорта.



Ограничения вводятся:

с 6.00 до 15.00 часов по улице 10 Августа на участке от Шереметевского проспекта до улицы Крутицкой, по улице Крутицкой на участке от проспекта Ленина до улицы 10 Августа;

с 10.00 до 15.00 часов по маршруту легкоатлетического пробега и легкоатлетической эстафеты: проспект Ленина – улица Карла Маркса – Шереметевский проспект – площадь Революции, а также по улице Красной Армии на участке от улицы Варенцовой до проспекта Ленина и улице 10 Августа на участке от улицы Марии Рябининой до площади Революции.

Движение городского пассажирского транспорта будет организовано следующим образом:

Троллейбусные маршруты с 10.00 до 15.00 часов

№ 1, 9 - движение прекратить;

№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 – до площади Победы.

№ 5 – местечко Курьяново - площадь Пушкина; меланжевый комбинат - площадь Победы;

№ 10 – станция «Текстильный» - площадь Пушкина; областная больница - площадь Победы.

Троллейбусы маршрутов №№ 5 и №10 будут разворачиваться на площади Пушкина. Для этого организуется регулирование движения транспорта на перекрестке улицы Жарова и проспекта Ленина.

Автобусные маршруты с 10.00 до 15.00:

№ 1 - областная больница – площадь Победы; улица Станционная – местечко Пустошь Бор;

№ 2, 2А, 2Б - улица Маршала Василевского - улица 10 Августа; улица Станционная - местечко Минеево;

№ 3, 3А - улица Минская – улица Ермака; площадь Победы – улица Куконковых;

№ 7 - областная больница – улица 10 Августа; улица Станционная – местечко Пустошь Бор;

№ 8, 8А , 40, 43 - через площадь Победы, улицы Багаева и Кузнецова;

№ 10 – местечко Минеево – улица Станционная; улица Куконковых - площадь Победы;

№ 12, 12А, 13, 13А, 13Б, 33 – по маршруту до улицы 10 Августа;

№ 14 – местечко Авдотьино – улица Ермака; улица 10 Августа - меланжевый комбинат;

№ 15, 15А - через площадь Победы, улицы Багаева, Кузнецова и Жарова;

№ 15/4 – переулок Торфяной - площадь Победы; местечко Лесное – улица Спартака;

№ 17, 17А – местечко Харинка - улица Спартака;

№ 18 – улица Красных Зорь – площадь Пушкина; улица Спартака – улица Академическая;

№ 20, 20А - микрорайон Рождественский – площадь Победы;

№ 24 – местечко Лесное - улица Спартака; улица 10 Августа - местечко Харинка;

№ 25 - микрорайон Рождественский – улица 10 Августа;

№ 28 – Бакинский проезд – площадь Пушкина; улица Генерала Хлебникова - площадь Победы;

№ 29 - местечко Авдотьино – улица Ермака; 30-й микрорайон - площадь Победы;

№ 30, 30А, 30В - местечко Авдотьино – улица Станционная; улица 10 Августа - областная детская больница;

№ 30-Б – улица Профессиональная – площадь Победы; улица Станционная - местечко Авдотьино;

№ 31 – местечко Авдотьино – улица Ермака; микрорайон Рождественский – улица 10 Августа;

№ 32, 37 – улица 10 Августа - меланжевый комбинат;

№ 35 - улица Минская – улица Ермака; микрорайон Рождественский – улица 10 Августа;

№ 36, 36А - местечко Авдотьино – улица Ермака; местечко Курьяново – площадь Пушкина;

№ 38 – улица Боровая – улица Спартака; микрорайон Рождественский – площадь Победы;

№ 39, 39А - областная детская больница - улица 10 Августа; улица Станционная - местечко Минеево;

№ 44 – тупик Дальний - площадь Победы.