Серьезное ДТП в Ивановской области: пятеро пострадавших

Автоавария произошла 30 апреля в Тейковском районе, неподалеку от границы с Владимирской областью. 54-летний водитель «Волги» двигался со стороны Владимира в Иваново, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Мазда СХ-5».

Как сообщил начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, в результате ДТП пострадали 5 человек:

1. Мальчик 2014 года рождения. У него ушиб височной области и щеки. Ребёнок ехал в иномарке и находился в детском кресле.

2. Водитель «Волги» получил закрытый перелом двух ребер, ушиб плеча и грудной клетки.

3. Пассажир «Мазды», мужчина 1962 года рождения. У него ушиб грудной клетки.

4. Девочка 2002 года рождения (также находилась в "Мазде"), обращалась к врачам с ушибом плеча.

5. Водитель иномарки, женщина 1978 года рождения, получила ссадину левого предплечья и ожег предплечья.