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На строительство комбината синтетического волокна пока не дают денег

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На строительство комбината синтетического волокна пока не дают денег
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На строительство комбината синтетического волокна пока не дают денег

На состоявшемся в конце апреля 2018 года заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева решение по финансированию проекта по строительству комбината синтетического волокна в Ивановской области не принято, несмотря на то, что ранее было подписано кредитное соглашение. 
"Определив для себя новые инструменты инвестирования в требующие развития отрасли экономики, в соответствии с новой стратегией, ВЭБ продолжает работу с действующими клиентами из приоритетных отраслей - заявила пресс-служба АО «Ивановский полиэфирный комплекс». -  В рамках коммуникаций между АО «Ивановский полиэфирный комплекс» и Внешэкономбанком последний пока не акцептовал изменения условий финансирования проекта".
В "ИПК" уверены, что представленные банку предложения АО «ИПК» о внесении изменений в действующие кредитные соглашения не противоречат нормативным документам, позволяют в кратчайший срок начать реализацию проекта и не создают каких-либо дополнительных рисков для ВЭБа.
Изменения в соглашения были вызваны заменой генподрядчика проекта.

СПРАВОЧНО 
В декабре 2016 года заключен контракт на поставку технологии, основного оборудования, монтаж с "Uhde Inventa-Fischer GmbH" (Германия), входящим в состав концерна "ThyssenKrupp Industrial Solutions AG"; заключены рамочные соглашения на поставку 65 тыс. тонн моноэтиленгликоля в год с СИБУРом и "Нижнекамскнефтехимом" и на поставку терефталевой кислоты в объеме 155 тыс. тонн в год с корейской Posco Daewoo Co.
В декабре 2016 года участие Внешэкономбанка в финансировании строительства комбината было одобрено на заседании наблюдательного совета банка, после чего бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков заявил, что строительство комбината должно начаться летом 2017 года, запуск - в 2020 году.
10 февраля 2017 года глава Внешэкономбанка Сергей Горьков на встрече с Президентом России Владимиром Путиным назвал ивановский проект в числе "наиболее важных".
В мае 2017 года наблюдательный совет Фонда развития моногородов одобрил заявку на софинансирование строительства объектов инфраструктуры индустриального парка «Вичуга» в размере 441,5 млн рублей. Якорным резидентом парка должен стать комбинат.  

В июне 2017 года

Внешэкономбанк и АО «Ивановский полиэфирный комплекс» заключили кредитное соглашение с целью создания комбината по производству полиэфирного волокна в Вичуге. 


Общая стоимость проекта - 25 млрд рублей, в том числе объем участия Внешэкономбанка составит 19 млрд рублей на срок до 13 лет. Структура финансирования проекта: фондирование немецких и чешского банков со страховкой экспортных страховых агентств Германии и Чешской Республики.
В августе 2017 года был расторгнут контракт с чешской компанией "Unistav Construction a.s", в обязанности которой входили выполнение строительно-монтажных работ и поставка вспомогательного оборудования. Заявленная причина - подрядчик потребовал предоставления ему права одностороннего изменения цены, установленной в договоре. 
В декабре 2017 года был выбран новый генподрядчик и тоже из Чехии - "Unis a.s.", после чего потребовалось утвердить кредитное соглашение с ВЭБом в новой редакции. 
В начале 2018 года согласно представленному на сайте "ИПК" графику реализации проекта должно было начаться финансирование, а со второго квартала 2018 года - изготовление оборудования и начало строительства. Однако "процедура актуализации проекта" из-за замены генподрядчика срывает эти планы.
В феврале 2018 года в постановление Правительства Ивановской области "О прогнозе социально-экономического развития области на 2018-2020 годы" внесены изменения и исключены абзацы как о начале финансирования проекта ИПК в 2018 году, так и о самом проекте.
АО "ИПК" продолжает согласование с ресурсоснабжающими организациями условий технологического присоединения к объектам внешней инфраструктуры. Власти Вичуги разрабатывают нормативную базу для развития инфраструктуры моногорода. 

Мощность комплекса должна составить 175 тыс. тонн полиэфирного волокна и 30 тыс. тонн полиэтилентерефталата текстильного назначения. Часть продукции планируется перерабатывать в промпарке в Вичуге, часть - направлять на экспорт.

По информации "Ведомостей" на апрель 2017 года, 100% АО "ИПК" принадлежат кипрской «Хонсон менеджмент лимитед»; конечные бенефициары - Сергей Пресняков (с долей около 52%), Алексей Голубович (25,1%), Алексей Прудников (около 15%) и Руслан Кряжев (около 10%).
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