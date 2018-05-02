На строительство комбината синтетического волокна пока не дают денег

"Определив для себя новые инструменты инвестирования в требующие развития отрасли экономики, в соответствии с новой стратегией, ВЭБ продолжает работу с действующими клиентами из приоритетных отраслей - заявила пресс-служба АО «Ивановский полиэфирный комплекс». - В рамках коммуникаций между АО «Ивановский полиэфирный комплекс» и Внешэкономбанком последний пока не акцептовал изменения условий финансирования проекта".

На состоявшемся в конце апреля 2018 года заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева решение по финансированию проекта по строительству комбината синтетического волокна в Ивановской области не принято, несмотря на то, что ранее было подписано кредитное соглашение.В "ИПК" уверены, что представленные банку предложения АО «ИПК» о внесении изменений в действующие кредитные соглашения не противоречат нормативным документам, позволяют в кратчайший срок начать реализацию проекта и не создают каких-либо дополнительных рисков для ВЭБа.Изменения в соглашения были вызваны заменой генподрядчика проекта.СПРАВОЧНО заключен контракт на поставку технологии, основного оборудования, монтаж с "Uhde Inventa-Fischer GmbH" (Германия), входящим в состав концерна "ThyssenKrupp Industrial Solutions AG"; заключены рамочные соглашения на поставку 65 тыс. тонн моноэтиленгликоля в год с СИБУРом и "Нижнекамскнефтехимом" и на поставку терефталевой кислоты в объеме 155 тыс. тонн в год с корейской Posco Daewoo Co.участие Внешэкономбанка в финансировании строительства комбината было одобрено на заседании наблюдательного совета банка, после чего бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков заявил, что строительство комбината должно начаться летом 2017 года, запуск - в 2020 году.глава Внешэкономбанка Сергей Горьков на встрече с Президентом России Владимиром Путиным назвал ивановский проект в числе "наиболее важных".наблюдательный совет Фонда развития моногородов одобрил заявку на софинансирование строительства объектов инфраструктуры индустриального парка «Вичуга» в размере 441,5 млн рублей. Якорным резидентом парка должен стать комбинат.

В июне 2017 года

Внешэкономбанк и АО «Ивановский полиэфирный комплекс» заключили кредитное соглашение с целью создания комбината по производству полиэфирного волокна в Вичуге.