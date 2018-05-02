Путин поддержал позицию, высказанную губернатором Ивановской области

«Сейчас идут, мы знаем, большие дискуссии по так называемой стратегии пространственного развития. Разные точки зрения высказываются. Думаю, что мегаполис – это все замечательно, но все-таки сила нашей страны в многообразии, безусловно. Это наша и сила, в этом и фактор развития.

Технологии сегодня так меняют жизнь, что можно серьезную историю успеха создавать необязательно в мегаполисах, это можно создавать в малых городах. Сегодня входной билет в создание истории успеха серьезно понизился".

«Есть такая точка зрения - о развитии крупных агломераций… Но побеждает другой подход, который заключается в том, чтобы это пространственное развитие страны было связано прежде всего с развитием транспортной и другой инфраструктуры между населёнными пунктами. С тем, чтобы пространство между населёнными пунктами обживалось, было комфортным для граждан. Конечно, мы будем уделять внимание городам: и крупным городам, и малым, там есть отдельные программы, но всё‑таки упор предполагается сделать на это – именно на пространственное развитие».