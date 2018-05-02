Путин поддержал позицию, высказанную губернатором Ивановской области

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 25 апреля 2018 года, затронул тему пространственного развития России:
«Сейчас идут, мы знаем, большие дискуссии по так называемой стратегии пространственного развития. Разные точки зрения высказываются. Думаю, что мегаполис – это все замечательно, но все-таки сила нашей страны в многообразии, безусловно. Это наша и сила, в этом и фактор развития.
Технологии сегодня так меняют жизнь, что можно серьезную историю успеха создавать необязательно в мегаполисах, это можно создавать в малых городах. Сегодня входной билет в создание истории успеха серьезно понизился".
Уже через 2 дня Путин, пожалуй, впервые высказался относительно дискуссии по данной стратегии – на встрече с Советом законодателей:
«Есть такая точка зрения - о развитии крупных агломераций… Но побеждает другой подход, который заключается в том, чтобы это пространственное развитие страны было связано прежде всего с развитием транспортной и другой инфраструктуры между населёнными пунктами. С тем, чтобы пространство между населёнными пунктами обживалось, было комфортным для граждан. Конечно, мы будем уделять внимание городам: и крупным городам, и малым, там есть отдельные программы, но всё‑таки упор предполагается сделать на это – именно на пространственное развитие».
Стратегия пространственного развития России - документ, сочетающий
в себе подходы стратегического и территориального планирования.
Утвержденная в мае 2017 года концепция Стратегии
предусматривает несколько моделей - например, поляризованную и выравнивающую.
Первая заключается в стимулировании активности бизнеса в городах-лидерах, развитие агломераций, а в остальных регионах проходит «управляемое сжатие экономического пространства».
Вторая нацелена на рост всех регионов для того, чтобы максимизировать использование их потенциала, однако темпы роста будут ниже.
Судя по интервью
авторов Стратегии, они как раз склонялись к варианту формирования 15-20 макрорегионов. При этом включение Ивановской области в макрорегионы отодвинуто на 2040-2050 годы.
Замминистра экономического развития Александр Цыбульский
в январе 2017 года заявил, что будущая экономика
России — это экономика вокруг крупных городов: «Нам надо создать каркас городских агломераций, крупных промышленных производственных сервисных центров, вокруг которых и будет сосредоточена экономическая жизнь страны."
В апреле 2018 года врио директора департамента планирования территориального развития Минэкономразвития Алексей Елин,
который отвечает за подготовку стратегии, рассказал,
что ее составители выделили 27 центров экономического роста России, формирующих 65 % прироста экономики страны.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
в феврале 2018 года был осторожнее и высказался в том смысле
, что в любом городе и регионе могут быть созданы возможности для развития, исходя из перспективных отраслей его специализации: «На карте должны появиться не только мегапроекты, но и множество точек для приложения сил малого и среднего бизнеса, чтобы развивались не только центры глобальной конкуренции, мегаполисы, агломерации — хотя это очень важно, это именно так, — но появлялось и как можно больше центров иного масштаба".
В марте 2018 года в Совете Федерации состоялся Круглый стол
о ходе подготовки проекта стратегии, на котором – судя по стенограмме
- стратегию раскритиковали в пух и прах. Общее мнение - движение по пути агломераций означает обезлюживание страны и создание нескольких не точек роста, а нескольких полюсов, где будет сконцентрирована квалифицированная рабочая сила, что разрушит экономику государства.
Зампред правительства РФ Дмитрий Козак в ноябре 2017 года заявил, что проект
стратегии будет внесён на рассмотрение в правительство в марте-апреле 2018 года. Однако этого еще не произошло.