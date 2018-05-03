В Иванове школьника сбили сразу два автомобиля

ДТП случилось 28 апреля на улице Ташкентской областного центра. 45-летняя женщина, управляя автомобилем «БМВ-116i», сбила перебегавшего проезжую часть вне пешеходного перехода 15-летнего школьника. После чего на подростка наехала двигавшаяся во встречном направлении «Шкода Фабия», за рулем которой находилась 35-летняя женщина.
Пострадавший мальчик с сочетанной травмой был доставлен в детское ортопедо-травматологическое отделение ОКБ, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. По факту ДТП возбуждено дело об административном расследовании.