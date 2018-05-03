Плёс возглавил десятку городов России по числу туристов на одного жителя

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов России по числу туристов на одного жителя. Рейтинг составлен по результатам анализа туристической посещаемости городов по отношению к их населению по итогам прошлого года.

В Плёс в Ивановской области приезжает 210 туристов в год на одного жителя города, что получается, если 400 тысяч туристов в год разделить на 1,8 тысяч жителей города.

По данным ТурСтат, Плёс, Суздаль во Владимирской области (175 туристов на жителя), Болгар в Татарстане (63 туриста/жителя), Кириллов в Вологодской области (47 туристов/жителя), Мышкин в Ярославской области (32 туриста/жителя), Городец в Нижегородской области (20 туристов/жителя), Сергиев Посад в Московской области (18 туристов/жителя), Углич в Ярославской области (13 туристов/жителя), Выборг в Ленинградской области (12 туристов/жителя) и Коломна в Московской области (10 туристов/жителя) входят в первую десятку российских городов по посещаемости туристами на душу населения. В рейтинг не вошли города-курорты.

В Плёс туристы приезжают в среднем на один-два дня, в основном в выходные и праздничные дни, а летом - на 5-7 дней.