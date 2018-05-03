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Ивановскую область посетил Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в России

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Ивановскую область посетил Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в России
03.05.2018, 10:10
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Ивановскую область посетил Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в России

2 мая Ивановскую область посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации господин Ли Хуэй. В рамках визита он вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области Станиславом Воскресенским принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию со дня образования Международного центра образования «ИНТЕРДОМ» имени Е.Д. Стасовой». Стороны также провели переговоры о расширении направлений сотрудничества провинций Китая и Ивановской области.

Выпускники из разных стран мира, воспитанники, педагоги Интердома и приглашенные гости собрались на торжественном мероприятии, посвященном 85-летию со дня образования учреждения, в зале Ивановского музыкального театра. За годы работы Интердома в большую жизнь вышли более 5 тысяч выпускников из 86 стран мира. С 85-летием коллектив образовательного учреждения поздравили Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в России господин Ли Хуэй и глава ивановского региона Станислав Воскресенский. Педагоги и воспитанники Интердома подготовили для гостей торжественного мероприятия концертную программу.

Посол КНР и члены китайской делегации посетили ивановский Интердом. Они осмотрели Мраморный зал учреждения, ознакомились с ключевыми моментами истории Интердома, воспитанники провели для почетных гостей экскурсию по школьному музею. В завершение своего визита Ли Хуэй оставил запись в Книге почетных гостей Интердома. Представители делегации Китая и воспитанники Интердома обменялись памятными подарками. Вместе с работниками китайского посольства в России образовательное учреждение также посетили выпускники Интердома разных лет.

В ходе визита в Ивановскую область господин Ли Хуэй и врио губернатора региона Станислав Воскресенский провели переговоры об укреплении и развитии сотрудничества между Китаем и Ивановской областью. Станислав Воскресенский поблагодарил посла за визит и выразил надежду подробно обсудить возможности сотрудничества в самых разных отраслях и сферах экономики.

Господин Ли Хуэй отметил усилия, которые Россия и Китай прилагают для поддержания отношений на высоком уровне. По его словам, в настоящее время в Китае – 137 провинций и городов, которые установили побратимские отношения с российскими городами. Как сообщил господин посол, в Ивановской области у Китая городов-побратимов пока нет. Станислав Воскресенский предложил проработать этот вопрос.

Господин Ли Хуэй на двусторонней встрече рассказал, что вместе с ним в Ивановскую область приехали люди, отвечающие за вопросы привлечения инвестиций, развития туризма, образования. Посол КНР в России отдельно отметил сотрудничество в образовательной сфере и напомнил, что в Иванове учатся китайские студенты, а представительница китайского посольства в России из состава делегации училась в Ивановском государственном университете.

Также с визитом в Ивановскую область приехали президент, председатель Правления АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) госпожа Гао Ян и заместитель директора промышленно-торгового банка Китая. Господин Ли Хуэй подчеркнул, что они намерены подробно изучить возможности дальнейшего сотрудничества с Ивановской областью.

«Для Китая очень важно укреплять сотрудничество между регионами КНР и России. Посольство готово оказывать необходимое для этого содействие», - сказал Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в России.

Завершился визит китайской делегации в Ивановскую область посещением Музея первого совета в городе Иваново.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области

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