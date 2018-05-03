В Ивановской области в ДТП попал школьный автобус

ДТП случилось сегодня около 08.30 на автодороге Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех в Юрьевецком районе. Столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль «Ниссан-Альмера».
Пассажирский «ПАЗ» под управлением 54-летнего мужчины следовал из деревни Михайлово в село Ёлнать. В салоне находились 18 детей и двое взрослых-сопровождающих.
Около села Ёлнать водитель приступил к повороту налево, после чего школьный автобус столкнулся с выехавшим на полосу встречного движения, совершающим обгон автомобилем «Ниссан». Управлял иномаркой 39-летний мужчина.