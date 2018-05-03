Ивановцы стали лучшими на Чемпионате и Первенстве России по каратэ Киокушинкайкан

В минувшие выходные в Москве состоялись Чемпионат и Первенство России по каратэ Киокушинкайкан ИКО Мацушима-2018. В соревнованиях принимали участие более 300 лучших спортсменов из большинства регионов России, от Дальнего Востока до Северо-Запада.

Сборную команду Ивановской области представляла Ивановская областная «Федерация Восточных Единоборств» во главе с президентом федерации и официальным представителем ИКО Мацушима в России Алексеем Палкиным.

«В непростых поединках с достойными соперниками каратисты показывали все, чему учили их наставники, проявляя при этом бойцовский характер, стойкость духа и силу воли в достижении поставленной цели. Результат нашей команды говорит сам за себя», - отметил Алексей Палкин.

Ивановские спортсмены стали лучшими в своих категориях, завоевав 9 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Благодаря высокому результату нашей команды на этом турнире следующий Чемпионат и Первенство России по Киокушинкайкан каратэ ИКО Мацушима состоится в марте 2019 года в Иванове.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново