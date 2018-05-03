В Иванове стартует новый сезон работы открытой рок-площадки в Арт-сквере

Старт нового сезона работы открытой рок-площадки «Россия – это мы!» будет дан в городе Иванове 5 мая в 14.00. Об этом сообщили в городском комитете молодежной политики, физической культуры и спорта. Открытая рок-площадка вновь заработает в Арт-сквере на пересечении улиц 10 Августа и Марии Рябининой.
Силами ивановского рок-клуба для любителей рок-музыки будет организован флешмоб барабанщиков, которые синхронно исполнят известные композиции отечественных и зарубежных рок-исполнителей. Для гостей мероприятия выступят лауреаты областных творческих конкурсов.В рамках работы площадки перед жителями и гостями города выступят победители и лауреаты городских и областных музыкальных фестивалей и конкурсов – молодежные рок-коллективы, музыкальные группы, сольные исполнители, в репертуаре которых наряду с авторскими немало и популярных рок-композиций.