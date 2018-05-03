98-я воздушно-десантная дивизия отметила свой 74-й день рождения

74-й свой день рождения отметила 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, прошло сегодня на территории воинской части в местечке Балино.
На плацу была организована выставка военной техники, стоящей на вооружении дивизии. Среди боевых машин были представлены спецобразцы, поступившие в дивизию сравнительно недавно. Например, комплекс радиоэлектронной борьбы «Инфауна», предназначенный для радиоразведки и сопровождения автоколонн.
98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия была образована 3 мая 1944 года. 2 июля 1944 года Приказом Ставки Верховного Главнокомандования за мужество и отвагу, проявленные при форсировании реки Свирь и захвате плацдарма, дивизии присвоено звание гвардейской Свирской. На территории Ивановской области воинское соединение базируется с 1993 года.