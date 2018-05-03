В Иванове начали работать подростковые трудотряды

Сегодня в областном центре стартовала первая смена летней трудовой кампании 2018 года. Трудотряды будут работать до 21 мая.

К работе приступили 75 подростков, которые будут заниматься благоустройством территории ТОСов «Трудовой» и «Союз». Кроме того, ребята поработают на территории школ, займутся мелким ремонтом учебных заведений. Работать в трудовых отрядах подросткам предстоит по 2 часа в день.

Всего этим летом в ивановском Молодежном центре планируют трудоустроить 1005 человек.

Устроиться на работу в период летних каникул могут ребята в возрасте от 14 до 17 лет. Запись проводится в Молодежном центре по адресу: г. Иваново, ул. Энтузиастов, д.2. При себе подростку или его законному представителю необходимо иметь паспорт.

График работы Центра: понедельник - пятница с 08.00 до 16.30. Информацию можно уточнить по телефону: 8 (4932) 93-98-09.