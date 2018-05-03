В «Серебряном городе» состоится акция «Сдай старую одежду с пользой»

5 мая в ивановском ТРЦ «Серебряный город» стартует ежегодная благотворительная акция «Сдай старую одежду с пользой!».

С 5 по 13 мая можно принести старую одежду в «Серебряный город» и получить купон на 500 рублей. Этот купон можно использовать в качестве скидки при покупке новых вещей в магазинах-участниках акции со специальными наклейками на витрине.

5 – 13 мая – сдача одежды

- прием одежды осуществляется в Атриуме с 10:00 до 21:45;

- одна вещь = один купон;

- вещи должны быть чистыми и опрятными.

5 – 18 мая – срок действия купонов

- купоны действуют только в магазинах-участниках акции;

- купоны не распространяются на акционные товары (подробности уточняйте в магазинах);

- купоны можно суммировать.

Все вещи будут пожертвованы нуждающимся при содействии общественной организации «Колыбель». Кроме того, 10 рублей за каждую вещь пойдут на помощь Дому малютки.

Список принимаемых вещей, магазинов-участников акции и другие правила читайте на сайте «Серебряного города».

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