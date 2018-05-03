В регионе открылась «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого энцефалита

С 1 мая начала работу «горячая линия» по профилактике клещевого энцефалита, организованная Управлением Роспотребнадзора по Ивановской области. Звонки принимаются до 15 мая включительно.

Что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща? Куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит при исследовании клеща? Какие основные признаки болезни? Какие правила индивидуальной защиты от нападения клеща? Обо всем этом расскажут специалисты Роспотребнадзора.

Получить бесплатную консультацию можно по телефонам: 30-17-32, 32-73-29 (отдел эпидемиологического надзора) с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45).

Также обращение можно направить через официальный сайт Управления (раздел «Приём обращений граждан»).