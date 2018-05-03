В Иванове водитель автобуса защемил дверями коляску с ребенком и начал движение

Инцидент произошел 29 апреля около 6 часов вечера на проспекте Строителей областного центра. Молодая пара с ребенком в коляске ехала на автобусе 14-го маршрута. На остановке у пожарно-спасательной академии они стали выходить. Первая вышла мама и начала поддерживать коляску с ребенком, которую спускал отец, снизу. В этот момент двери закрылись и автобус начал движение.

«Я каким-то чудом удержала коляску, побежала за автобусом держа коляску, ногу подвернула, - рассказывает пострадавшая. - В общем, если бы я ее не удержала, ребенок бы вывалился у меня вниз головой на дорогу или ещё хуже под колёса».

Все пассажиры в салоне начали кричать, и водитель, конечно, остановился, но автобус к тому времени успел проехать несколько метров.

Для оформления ДТП и выяснения обстоятельств произошедшего вызвали сотрудников ГИБДД.

«Полицейские приехали, взяли со всех объяснения и уехали, - продолжает участница событий. - Водитель автобуса им наврал, что предлагал вызвать мне «скорую» и что не поехал, а просто дверь закрыл. Кондуктор сказала: а вы что, разве не знаете, что у «Богдана» плохой обзор задней двери? И никто даже не извинился».

Фото с места ДТП предоставлены участниками событий