Блогеры о запрете Telegram, суррогатный алкоголь и как стать режиссером

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Криминальная история об алкоголе не самого высокого качества.
- Блогер-пенсионер дед Архимед о запрете популярного мессенджера Telegram.
- Новое «Зеркало». В рамках фестиваля будет работать кампус для тех, кто хочет стать режиссером. Как стать участником такой школы?
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.