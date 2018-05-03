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Умер первый ректор ИвГУ Владимир Латышев

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Умер первый ректор ИвГУ Владимир Латышев
03.05.2018, 15:12
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Умер первый ректор ИвГУ Владимир Латышев

3 мая 2018 года скончался почетный гражданин Вичуги, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, член Нью-Йоркской Академии наук, почетный профессор Ивановской государственной текстильной академии, профессор, доктор технических наук Владимир Николаевич Латышев.

В.Н. Латышев родился 28 сентября 1929 года в Вичуге. После окончания Ивановского государственного текстильного института (ИвТИ) в 1952 году начал трудовую деятельность в должности ассистента кафедры технологии металлов и машиностроения в этом же вузе. Затем трудился старшим преподавателем, проректором по научной работе и профессором ИвТИ.

В 1974 году назначен первым ректором образованного Постановлением Совета Министров СССР № 942 от 29 декабря 1973 года Ивановского государственного университета. Он занимал этот пост до 2000 года.

«Владимир Николаевич Латышев внес большой вклад в становление ИвГУ как флагмана высшей школы и науки Ивановской области. В.Н. Латышев долгое время был председателем Совета ректоров вузов Ивановской области, являлся вице-председателем Верхнее-Волжского отделения Академии технологических наук Российской Федерации. Его отличали высокая культура, доброжелательность, требовательность к себе и ответственность за порученное дело», - говорится в некрологе Ивановской городской думы.

Владимир Николаевич избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 11-го созыва, неоднократно избирался депутатом Ивановского областного и Ивановского городского Советов. Решением Вичугской городской Думы № 140 от 23 мая 1995 г. ему присвоено звание «Почетный гражданин города Вичуги» за особые заслуги в развитии промышленности, здравоохранения, культуры и активное участие в общественной жизни города. Его деятельность отмечена многими государственными наградами.

Гражданская панихида состоится 5 мая в 11.30 в Большом ритуальном зале по адресу: г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 145А.

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