Ивановцы завоевали золото на Первенстве России по кудо

29 апреля в Москве состоялось XXV Первенство России по кудо. На соревнования приехали лучшие спортсмены со всей страны.
Город Иваново представляли Алан Валиев и Виктория Носкова. По результатам боев ивановские спортсмены завоевали золотые медали.
Как отметили наши ребята, такого результата удалось достичь благодаря тренерам и наставникам: Бухади Гучигову – заслуженному тренеру России, и Эдгару Коляну - заслуженному мастеру спорту России.
Теперь ивановцы в составе сборной России представят нашу страну на Первенстве мира в ноябре 2018 года в Японии.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново