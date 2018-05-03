Школьник из Ивановской области стал победителем всероссийского конкурса «Первые шаги в науке»

Победителем Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» и обладателем золотого знака «Первые шаги в науке» признан обучающийся Ивановского областного центра развития дополнительного образования детей Ярослав Минников. Конкурс проходил с 25 по 27 апреля в Московской области.
В заочном туре конкурса приняли участие 807 школьников. На очном этапе было представлено 225 докладов из 42 субъектов Российской Федерации.
Школьники Ивановской области успешно представили свои исследовательские работы на секциях «Биология», «Экология. Безопасность жизнедеятельности». В число призеров конкурса вошли ученики 4 класса школы №1 г. Южа Яна Кузнецова и Александра Коченкова и семиклассница из школы № 1 г. Приволжск Дарья Голубева. Они награждены дипломами лауреатов первой степени. Лауреатами второй степени стали ученик 4 класса школы №1 г. Южа Константин Колыванский и обучающийся 7 класса школы №7 г. Приволжск Андрей Цветков.
Фото: Департамент образования Ивановской области