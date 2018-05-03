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Количество пострадавших в ДТП со школьным автобусом увеличилось до восьми человек

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Количество пострадавших в ДТП со школьным автобусом увеличилось до восьми человек
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Количество пострадавших в ДТП со школьным автобусом увеличилось до восьми человек

По последним данным УГИБДД по Ивановской области, количество пострадавших в ДТП со школьным автобусом и легковушкой увеличилось до восьми человек.

Напомним, дорожная авария произошла сегодня около 08.30 в Юрьевецком районе в ДТП попал школьный автобус с детьми. Водитель «ПАЗа» начал поворачивать налево, после чего школьный автобус столкнулся с выехавшим на полосу встречного движения и совершающим обгон автомобилем «Ниссан».

Первоначально сообщалось о двоих пострадавших. Потом – о шестерых. Уже вечером и регионального УГИБДД поступила информация о восьмерых пострадавших.

Автобус перевозил 18 школьников 1-4 классов, их сопровождали двое взрослых. В результате ДТП два мальчика 2008 и 2009 г.р. получили ушибы головы и шеи. Также пострадала девочка 2009 г.р. Еще одну девочку – 2008 г.р. – после обследования с травмой грудного отдела позвоночника доставили в Областную детскую клиническую больницу.

У водителя «Ниссана» - ушиб грудной клетки, у водителя автобуса – ушиб лба. Также травмы получили пассажирка легковушки 1975 г.р., и сопровождавшая детей женщина 1959 г.р.

У водителя автомобиля взята кровь на исследование.

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