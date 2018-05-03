Ивановец убил своего брата ударом ножа в сердце

2 мая в квартире одного из домов по улице Демьяна Бедного областного центра было обнаружено тело 45-летнего местного жителя с проникающим ножевым ранением грудной клетки. По данному факту следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, 2 мая 2018 нетрезвый ивановец ударил ножом в сердце своего двоюродного брата за то, что тот нелестно отозвался о его недавно похороненном отце. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемый в совершении преступления - 43-летний житель Иванова - задержан, от него получена явка с повинной. В ближайшее время планируется обращение в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.