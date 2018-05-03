Ветераны-силовики: «Воскресенского - в губернаторы!»

Ветераны-силовики Ивановской области намерены обратиться к Станиславу Воскресенскому с предложением баллотироваться на пост губернатора. Это решение они приняли коллегиально на встрече в Ивановском доме национальностей.

На мероприятии собрались руководители практически всех ветеранских организаций области. Главной темой встречи стало обсуждение проекта по созданию Совета при губернаторе, который бы объединил существующие сообщества ветеранов. Эти организации имеют статус общественных. А этого недостаточно, чтобы решать какие-то проблемы. Создание органа, обладающего определенными полномочиями, по мнению бывших силовиков, стало бы хорошим подспорьем. Осуществлять взаимодействие они готовы с ныне действующим главой региона Станиславом Воскресенским. Только без приставки врио. Поэтому ветераны-силовики предложили ему выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора. Стоит отметить, что одну из своих первых встреч в статусе первого лица области Станислав Воскресенский провел именно с представителями ветеранских организаций.

«Когда мы познакомились с врио губернатора, лично мне первое что бросилось в глаза – это его креативность и современное понимание ситуации в регионе. Человек всего лишь несколько месяцев пробыл на нашей земле, но уже глубоко вник в ситуацию. Это говорит о незаурядных способностях. И поэтому, надеясь, что свои возможности, свои способности он нацелит и на поддержу ветеранских организаций», - прокомментировал инспектор группы (инспекторов) западного военного округа, генерал-майор в отставке Александр Ахлюстин.



